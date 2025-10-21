チリで開催されたU-20ワールドカップは、モロッコの初優勝で幕を閉じた。若き“アトラスの獅子”（モロッコ代表の愛称）は、グループステージではブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を首位通過。ノックアウトステージでは韓国、アメリカ、フランスを打ち負かし、ファイナルのアルゼンチン戦は２−０で快勝。栄冠に輝いた。この決勝戦で２得点の活躍を見せたのが、ヤシル・ザビリだ。フランスのメディア『RMC