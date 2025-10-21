2025年10月20日、香港メディア・香港01は、中国南部でインフルエンザの感染が拡大しており、今シーズンは前倒しで感染ピーク期に入る可能性があると報じた。記事は、中国疾病予防管理センターの監視データによると、現在、中国南部の省でインフルエンザの活動性が上昇していることが明らかになったと紹介。今年報告されている株は主にH3N2亜型（A香港型）で、昨年主流だったA型H1N1亜型とは異なるため、注意が必要だと伝えた。その