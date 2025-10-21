21日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝151円54銭前後と、前日午後5時時点に比べ80銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円17銭前後と36銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース