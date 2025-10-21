阪神は26年度の「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」のシーズンシートを11月4日からローソンチケットで発売する。席はコクヨプレミアムシート、フィールドシートA（一塁）、フィールドシートA（一塁）、ネット裏指定席の4種類。購入記念として26年度新人選手ネーム入りプレートなどがプレゼントされる。詳細は球団HPで。