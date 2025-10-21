ロックバンドの子供ばんどがデビュー４５周年を迎えた。節目の年を記念して、１０月２４日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで、同世代のバンド、アースシェイカーと競演するコンサートを開く。リーダーでボーカル兼ギターのうじきつよしに聞いた。（編集委員西田浩）「グランド・ファンク・レイルロードやハンブル・パイなど１９６０〜７０年代の黄金期のロックから多大な影響を受けてきた。初期の楽曲で歌っているように、