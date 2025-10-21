砂状の金、およそ8キログラム分を身につけた下着に隠して密輸しようとしたとして男女4人が逮捕されました。警視庁によりますと、西村昌盛容疑者と大坪美香容疑者ら4人は去年7月、香港から砂状の金およそ8キロ、9870万円相当を密輸し消費税合わせておよそ987万円の支払いを逃れようとした疑いがもたれています。西村容疑者から指示を受けた大坪容疑者らが、香港へ渡航してビルの一室で金を受け取り、身につけたブラトップやショーツ