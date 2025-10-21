【ワシントン＝阿部真司】日米両政府が２７〜２９日に予定するトランプ米大統領の来日日程の概要が判明した。２７日に天皇陛下との会見を調整している。２８日には、新たに選出された高市首相（自民党総裁）との初会談に臨み、昼食会の開催を検討している。日程は日本の新政権が発足後、最終決定される見通しだ。日米両政府の関係者が明らかにした。トランプ氏が陛下と会見するのは、第１次政権時、令和初の国賓として招かれた