東京・代官山のカルチャースポット代官山T-SITEにて、11月5日と6日の2日間、「蚤の市」が開催されます。本イベントは、“時を重ねたモノが放つ美しさ”をテーマに、国内外から選りすぐりのアンティーク家具やヴィンテージ雑貨、ジュエリー、古着などが一堂に会するマーケット。代官山という街の文脈の中で、クラフトとデザイン、そしてファッションが自然に交わる時間が生まれます。Courtesy of CCC本と人、モノが交差する「代官山