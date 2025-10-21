【モデルプレス＝2025/10/21】俳優の大泉洋、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、脚本家の野木亜紀子氏が21日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）囲み取材会に出席。本作への自信をのぞかせた。【写真】大泉洋が「可愛すぎ」と絶賛する国民的女優◆大泉洋＆宮崎あおい「待ち遠しかった」放送を前に、心境を聞かれると「他の作品に比べて遅かったので私自身も待ち遠した