「あれもこれも持っておきたい……でもバッグがパンパン！」--そんな経験、ありませんか？ 荷物が多くなりがちな人は、メインバッグのほかにサブバッグを持っておくと安心かも。そこでおすすめしたいのが【セリア】のトートバッグ。\110（税込）で手に入って、ガンガン使えるアイテムが揃っているので必見です。 キュートなシマエナガがポイント 【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）