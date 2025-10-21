るもい農業協同組合(JAるもい)が、2025年10月25日(土)と26日(日)の2日間、東京競馬場(JRA)にて「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」を開催します。北海道・るもい産の美味しい食材が楽しめる物産展や、とにかく明るい安村さんが出演するトークショーなどが行われます！ 北海道JAるもいフェア in 東京競馬場 『おいしい食材！知ってもらおう！JAるもい』をモットーに開催される「北海道JAるもいフェア in 東京競