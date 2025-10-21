女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２２日に、第１８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）銀二郎（寛一郎）を探しに東京に来たトキ（郄石あかり）は、銀二郎と一緒に暮らす松江出身者の錦織（吉沢亮）、根岸（北野秀気）、若宮（田中亨）と出会う。みんなで銀二郎の帰りを待つ中、トキは錦織たちに銀二郎との関係を話