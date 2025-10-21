歌手の研ナオコが、元俳優の夫・野口典夫さんの誕生日を祝った。２０日付のインスタグラムで「本日、お父さんの誕生日」とつづり、「ケーキとタカミーの記念のワインでお祝いしました私はひと舐めだけおめでとう」と報告。「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙとうちゃん」とプレートが乗ったケーキを前に、笑顔の夫をアップした。フォロワーからは「ダンディ〜」「相変わらず男前ですね」「イケメンのとうちゃん」「優しい