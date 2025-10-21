自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。高市氏を支えた自民党の松島みどり元法相は、ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）の中継インタビューに応じ「初の女性総理を誕生させることができた。これ以上の喜びはありません。若い人にも勇気を与えると思います」と語った。赤のジャケットを着た松島氏は、青が勝負カラー