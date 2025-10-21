１９日、四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州稲城県で撮影したレモン彗星。（カンゼ＝新華社配信／戴建峰）【新華社天津10月21日】中国の天文愛好家らがこのほど、「レモン彗星」の観測と撮影に成功した。公開された写真は緑色の核と、淡い青色の長い尾を捉えている。レモン彗星は1月に発見され、約1300年ぶりに地球に最接近したことで注目を集めている。7月初旬以降、明るさが当初の予想を上回っていることが分かり、世界的