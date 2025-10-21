日本ハムは２１日、１１月３０日にエスコンフィールドで行われる「日韓ドリームプレーヤーズゲームｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＤＡＩＳＯ」に、中田翔氏が参戦すると発表した。中田氏は日本ハム、巨人、中日でプレーし、通算３０９本塁打。１７年のＷＢＣでは中軸で３本塁打をマークした。また、ロッテコーチに就任した西岡剛氏の２年連続出場も決定。首脳陣は原辰徳氏が監督を務め、新たに山田久志氏と篠塚和典氏がコー