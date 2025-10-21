２１日、東京都江戸川区に新設されたボートレース江戸川「選手宿舎」のメディア向け内覧会が行われた。工事期間約１年３カ月、費用約２０億円を投じて選手ファーストの新たな施設が完成した。目玉となるのは疲労の素早い回復が見込める「酸素カプセル」や全個室内に完備されている「ＶＯＤ（ビデオオンデマンド）」、選手が宿舎の発注端末を使用して商品を発注できる「選手宿舎注文システム」など、他にはない新たな設備が新設