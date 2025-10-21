386日にわたる激動の政権運営を終え、石破茂（68）内閣が総辞職したその日、国民の怒りはこども家庭庁の三原じゅん子大臣（61）にあった。17日に行われた記者会見の場で、具体的な報告や発言がないままわずか28秒で会見を終了させたことで「国民を馬鹿にしているのか」と大炎上。【写真】卑怯きわまりない…“敗北記念写真”で顔を隠す三原じゅん子氏4日経った現在でも批判は止まず、ついにはその怒りの矛先が石破首相に向かう