週の後半にかけて、日本の南の海上には秋雨前線が停滞する見込みです。前線の影響を受け、21日(火)以降、南西諸島や伊豆諸島ではまとまった雨が降り大雨になるおそれがあります。また、西日本から東日本の太平洋側の地域でも22日(水)は雨が降るでしょう。21日午後9時の予想天気図です。台湾から南西諸島や伊豆諸島付近にかけて秋雨前線がのびています。台湾付近には熱帯低気圧があります。前線は、22日以降も停滞する見込みです。