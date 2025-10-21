自民党の高市総裁が、衆議院本会議で女性初となる第104代内閣総理大臣に指名されました。 今夜発足する高市内閣で農林水産大臣に内定した、衆議院・山形県2区選出の鈴木憲和衆議院議員が先ほど報道陣の取材答え「先の見通せる農政を」などと話しました。 またコメの価格高騰について「来年は安定的に生産できるか不安感なく示せるようにしたい」と、コメの価格抑制・生産安定について言及しました。 さらに「コメ処の大臣として