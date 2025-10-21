【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は20日、大谷翔平らの所属するドジャース（ナ・リーグ）とブルージェイズ（ア・リーグ）の顔合わせで24日（日本時間25日）に開幕するワールドシリーズ（7回戦制）の開始時間を発表し、全試合が日本時間午前9時に始まることが決まった。現地時間では24、25日がブルージェイズの本拠地トロントで午後8時開始。ドジャースの本拠地ロサンゼルスに移り、27日からの第3〜5戦は午後5時から。第6戦