気象庁は来年1月までの天候の見通しを発表しました。11月は高温傾向ですが、12月・1月は冬らしい冷え込みとなる見込みだということです。気象庁の3か月予報などによりますと、きょう（21日）は強い寒気の影響で北日本や東日本を中心に今シーズン一番の冷え込みとなっていますが、11月に入ると寒気の影響はやわらぎ、月平均の気温は全国で高温傾向となりそうです。ただし、シベリア高気圧の強まりなどによって周期的に寒気の影響を