フリーアナウンサーの坐間妙子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 坐間妙子 】双子出産を報告「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目なかなか長い道のりでした」坐間さんは、２人の赤ちゃんを抱く画像を添えて、「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と、報告。続けて、「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫っ