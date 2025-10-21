自民党が日本維新の会と連立政権を樹立することで合意し、高市総裁が女性初の総理大臣に選ばれる見通しとなりました。この間の交渉で急浮上し、両党が合意した「議員定数の削減」。本当に実現するのでしょうか。【写真を見る】「議員定数の削減」比例代表で50議席減と仮定したシミュレーション初の女性総理誕生へ高市新内閣の閣僚人事どうなる？小川彩佳キャスター：21日に「高市総理誕生へ」という中、高市内閣の顔ぶれにも注目