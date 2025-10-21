去年、千葉県市原市のホテルで従業員の女性を殺害したうえ、ホテルから現金を盗んだ罪などに問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。市原市の無職・江川敦被告（48）は、去年11月、勤務先だった市原市のホテルで、従業員の佐伯仁美さん（当時56）の腹を包丁で複数回刺すなどして殺害したうえ、現金を盗んだ罪などに問われています。きょうの初公判で、江川被告は起訴内容を認めました。検察側は、冒頭陳述で「