関西味噌生販協議会は15日、大阪市内のホテルで総会を開催した。PR事業では、新たに夏場の需要喚起に向けた取り組みを進める。情報交換では、高騰が続く原料米の仕入れや価格改定の状況などについて意見が交わされた。土屋勇蔵会長(株式会社ジャポニックス社長)は開催あいさつで、大阪･関西の展望に触れ、「万博跡地ではIR(統合型リゾート)の建設が予定されており、世界から人が訪れることになる。大阪は食文化の発信基地として、