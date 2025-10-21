韓国のロックバンド「TearDrop（ティアドロップ）」のベーシストで、モータージャーナリストとしても知られたキム・サンヨンさんがこの世を去った。【写真】「AV男優じゃない」と悲痛な訴え…20代で急逝の韓国アスリートTearDropが公式インスタグラムで発表したところによると、キム・サンヨンさんは10月21日早朝にこの世を去った。42歳だった。TearDrop側は「愛する私たちTearDropのベーシスト、キム・サンヨン君がきょう未明、あ