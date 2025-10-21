元衆院議員の宮崎謙介氏が2025年10月20日にXで、ひろゆきこと実業家の西村博之氏の「高市さんは総理になりたい人」との発言に対し「高市さんは政策実現したい人です」などと反論した。これにさらに、ひろゆきさんが「（政策の）達成率を確認しましょう」と返している。ひろゆき氏提案「高市政権が終わったあとに、達成率を確認しましょう」ひろゆき氏は19日のYouTube配信で、自民党と日本維新の会の「連立」に関する話題の中で、自