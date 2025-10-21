21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å1¡§50¡Ë¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¿·¼óÁêÁª½Ð¤È¡¢ÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©ÀÐ¸¶¿­¹¸»á¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È½é¥í¥±¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¿·¤¿¤ÊÈ¯Â­¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¡¢¸ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤Î»°ÃË¡¦ÀÐ¸¶¹¨¹â½°±¡µÄ°÷¤¬Æþ³ÕÍ½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹¨¹â»á¤Î·»¤Ç¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿­¹¸»á¤¬¸ÀµÚ¡£¡ÖÄ«¡¢Äï¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¡£¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¡×