Photo: ギズモード・ジャパン 視覚の拡張？ いや、増強。現代では、視覚や視力のサポートに実にさまざまなアプローチ、選択肢が用意されています。テックと医療の進化って本当にスゴイですよね。まさか、目にレンズを埋め込めるようになる（ICL=眼内コンタクトレンズ）なんて思ってもいませんでしたよ…。しかし、進んでいるのは内側へのアプローチだけではありません。体の外からのアプロー