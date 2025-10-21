【新華社上海10月21日】中国上海市の長江河口に位置する崇明島は最近、稲の収穫が最盛期を迎えた。地元の東禾九谷開心農場で顧問を務める日本人農業専門家の石附健一さん（67）も1年で最も忙しい日々を過ごしている。水稲栽培の顧問を務めて今年で5年目となる石附さんは新潟県出身。代々農業に携わる家庭に育った。父親が1980年代に日本政府による水稲栽培専門家派遣事業の第1陣として中国に赴き、稲作技術を支援したことがき