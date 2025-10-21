放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会は21日、中国出身の女性の街頭インタビューを不適切に編集し、放送した日本テレビのバラエティー番組「月曜から夜ふかし」について、放送倫理違反があったとの意見を公表した。