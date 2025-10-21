AIレーシングカーのタイムを競うHitchOpenワールドAIチャンピオンシップの決勝戦が18日、湖南省張家界市の天門山で幕を閉じた。最適化されたAIアルゴリズムにより、清華大学エクストリーム・レーシングチームが16分10秒838のラップタイムで優勝を果たし、湖南大学チームと吉林大学チームがそれぞれ2位と3位に入った。中国新聞網が伝えた。今大会は4月にスタートして以来、「技術選抜―実戦検証」という段階的なプロセスで進行して