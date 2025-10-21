中国の人型ロボットメーカーのUBテック・ロボティクス（優必選）が再び大型受注を獲得しました。10月16日に「広西エンボディドAIデータ収集およびテストセンター設備調達・設置プロジェクト」を落札し、受注金額は1億2600万元（約26億4600万円）に上ります。最新モデルの自動バッテリー交換機能付き全自律型人型ロボット「Walker S2」が採用され、2025年内の納入を予定しています。これは同社が9月に発表した2億5000万元（約52億50