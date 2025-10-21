「大義なき選挙」といわれた静岡県伊東市の市議会議員選挙の結果について、法政大学大学院の白鳥浩教授に伺います。 【写真を見る】「やる必要あったのか」田久保市長による議会解散に伴う"大義なき選挙"伊東市議選の結果は何を表す？専門家は6300万円の選挙に疑問 ＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 前職18人はすべて当選。そして新人を含む19人が田久保市長への不信任決議案に賛成という立場を取っています。こうい