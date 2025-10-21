首相指名選挙が２１日に行われ、自民党の高市早苗総裁が選出され、初の女性総理が誕生した。最初に衆院で投票が行われ高市氏が２３７票を獲得。過半数の２３３を１回で突破し、高市氏が選出された。２３７票と読み上げられた瞬間には大きな声と拍手が議場にわき起こった。光沢のある青いジャケットに身を包んだ高市氏は立ち上がり、四方に頭を下げた。立憲・野田佳彦氏は１４９票、国民民主・玉木雄一郎氏は２８票、公明党・