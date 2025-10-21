阪神は２１日、２０２６年「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎シーズンシート」を１１月４日からローソンチケットにて発売すると発表した。今季の「コクヨプレミアムシート」、「フィールドシート（１塁、３塁）の２席種に加え、バックネット裏エリアの「ネット裏指定席」を対象席種に加え発売する。対象試合はＳＧＬスタジアムでのファーム公式戦全試合となっている。また、契約特典は練習試合の招待券。２０２６年度新人選手