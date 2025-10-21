◆秋季関東地区高校野球大会▽準々決勝花咲徳栄１０Ｘ―０甲府工＝６回コールド（２１日・山日ＹＢＳ）来春センバツ出場への重要な参考材料となる秋季関東大会は準々決勝を迎え、春夏計１３度の甲子園出場を誇る花咲徳栄（埼玉１位）が甲府工（山梨２位）に６回コールドで勝利。２４年夏以来の甲子園出場を当確とした。前回の法政二（神奈川２位）戦で先発し、５回までに９失点しながらも１７６球を投げきった黒川凌大投手（