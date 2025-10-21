◆第１４回アルテミスステークス・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル）＝２１日、栗東トレセン函館の新馬戦をレコード勝ちで制したマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は全休日明けのこの日、坂路をキャンターで駆け上がった。１週前はレースで騎乗する武豊騎手を背に、坂路を単走。初戦は行かせたような逃げ切りＶだったが、しっかりと折り合い５４秒４―１２秒２を馬なりでマーク。騎乗した武豊