◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１０月２１日、美浦トレセンデビュー２連勝でオープンのダリア賞を制したハッピーエンジェル（牝２歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）は、坂路を集中した様子で６９秒８―１６秒３。メンバー唯一の２勝馬は順調に調整を進めている。二之宮厩務員は「それほど大きくは変わっていませんね。普段はおっとりしているけど競馬に行ったら真