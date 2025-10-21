ロッテ・種市篤暉投手が９、１０月度大樹生命月間ＭＶＰ賞を、９年目で初めて受賞した。レギュラーシーズンで２４登板で９勝８敗、防御率２・６３だった右腕は、９月以降は５登板でリーグトップタイの４勝１敗、同トップの防御率０・９５をマーク。球団を通じて「この度は大樹生命月間ＭＶＰ賞を受賞することができ、一度はとりたいと思っていた賞でもありますので、本当にうれしいの一言に尽きると思っています。何度かとれそ