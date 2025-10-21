西武は２１日、プエルトリコで行われるウインターリーグへ３選手を派遣すると発表した。派遣されるのは大卒３年目・青山美夏人投手（２５）、高卒５年目・豆田泰志投手（２２）、高卒５年目・長谷川信哉外野手（２３）の３選手となる。３人は球団を通してそれぞれコメントを発表した。▼青山「レベルの高い野球というものを肌で感じながら、自分の強みである緩急や落ち球を磨いて、ストレートの強さにもこだわって過ごしてい