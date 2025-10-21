放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送倫理検証委員会は２１日、日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）について「放送倫理違反があったと判断した」とする意見書を公表した。３月２４日放送回の「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」の企画において、中国出身女性の街頭インタビューでカラスを巡る発言を意図的に趣旨を変えて編集。４月１１日にＢＰＯの審議入りしていた。同委