◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝１０月２１日、美浦トレセン３か月半ぶりだった前走のセントライト記念で３着に入り、優先出走権を獲得したレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、坂路をゆったりと６８秒４―１６秒３で駆け上がった。岩藤助手は「前走後は放牧に出しました。もう少し精神的に安定感は欲しいかなと思うところがあるけど、ここまで変わらずに来ています。