カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２１日、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。番組冒頭、元衆議院議員で自民党元幹事長の石原伸晃氏が生出演。「高市さんが昨日（日本維新の会）吉村（洋文）さんと合意文書を署名した時は笑顔だったんですけども、選出されたって言った瞬間、顔がピュッと険しい顔になった。すごく印象に残りましたね。責任をこの瞬間