アジア株上海市場で医療品が急騰インフルエンザ流行時期が今年は早く到来 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26256.92（+398.09+1.54%） 中国上海総合指数 3910.13（+46.24+1.20%） 台湾加権指数 27848.36（+159.73+0.58%） 韓国総合株価指数 3828.15（+13.46+0.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 9091.00（+59.08+0.65%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84363.37（休場） アジア株は総じ