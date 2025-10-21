ドル円調整売り後戻す、日銀関係者発言も支え＝東京為替 ドル円は高市氏を首相に選出したニュースで、利益確定の売りが入り151.20台から151.00台を付けたが、下げ分を戻す動き。日銀関係者発言として、今月の会合での利上げを急ぐ必要性乏しいが、早期利上げに向けた機運広がると報じられたことも、10月利上げ期待を後退させる形でドル買い円売り。 USDJPY 151.23