高市氏の首相選出と、日銀関係者発言を受けて10月利上げ確率低下 利上げに消極的な高市氏の首相選出と、日銀関係者が10月の利上げを急ぐ必要がないとの発言を受けて、10月の日銀会合での利上げ見通しは25％前後から11%台まで一時下げた。