【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週のポンド円は、ユーロ円と同様、それまでの強い上昇トレンドに対する調整局面（ポンド安・円高）となった可能性が高い。14日の英雇用統計で失業率が予想外に悪化したこともポンド売りを誘った。16日の英鉱工業生産などの好結果はポンドの支え。週後半にかけては米中関係悪化警戒の円買いが見られ、201円82銭を付けたが、その後反発。週明けに203円台を付けた。 テ