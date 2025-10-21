KEFは、北海道札幌市のCAVIN大阪屋にて10月25日～26日に試聴会「KEF オーディオ&ホームシアター試聴会 in 札幌」を実施する。25日は映像ソースを使用し、定番パッシブスピーカー「LS50 Meta」での簡易シアターと、ハイエンドモデル「Blade One Meta」によるフラッグシップシアターシステムが体験できる。 パッシブスピーカー「LS50 Meta」 ハイエン